Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения бродячих собак на жителей Коркино

В Коркино уже были случаи, когда бродячие собаки кусали детей Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался жалобами на бродячих собак в Коркино Челябинской области. Жители города в соцсетях пишут, что бездомные животные собираются в стаи и кидаются на прохожих, в том числе и на детей. Однако чиновники никаких мер не предпринимают. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве информации, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах, — сообщили в центральном аппарате ведомства.

В ближайшее время чиновников администрации Коркино проверят следователи. Исполнение поручения поставлено на контроль в СК России.

В прошлом году администрацию Коркинского района обязали перечислить 2 млн рублей девочке, которую чуть не растерзала стая агрессивных псов. Животные содрали кожу с головы ребенка, девочка попала в больницу, а через некоторое время ей пришлось перенести повторную операцию.

Кроме того, 35 тыс. рублей компенсации суд присудили еще одной 11-летней жительнице Коркино. Ее бродячая собака укусила за ногу.

Как же бороться с бродячими собаками? Предложения разные: отстрел, чипирование, введение ответственности для чиновников. Но все участники дискуссий сходятся в одном — нужны новые способы борьбы с опасной проблемой. Мы поговорили о ситуации с Полиной Кефер, известной челябинской зоозащитницей. В этом году ее организация «Наш Дом» заключила контракт на содержание и стерилизацию отловленных в городе животных на 10 млн рублей.

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