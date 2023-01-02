Если денег нет - оформляйте кредит: мошенники заставили жительницу Челябинской области перевести 100 тысяч рублей

Мошенники вели переписку со своими жертвами в мессенджере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области двое человек лишились 225 тысяч рублей из-за мошенников. Злоумышленники действовали по распространенным схемам, но жертвы все равно на них попались. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В первом случае 59-летнему жителю Златоуста позвонил неизвестный и сообщил, что личными данными абонента пытаются воспользоваться мошенники. Дальнейшее общение проходило в виде переписки в мессенджере. От мужчины потребовали пересылать приходящие в СМС коды. Увидев, что идет списание денег со счета, златоустовец задал соответствующий вопрос собеседнику. Ему ответили, что для беспокойства поводов нет: техническая служба позже вернет все денежные средства. Общаться в мессенджере незнакомец перестал лишь после того, когда все накопления южноуральца были списаны со счета.

О случившемся златоустовец рассказал пришедшей дочери. Она ему разъяснила, что его обманули мошенники. После этого мужчина обратился в полицию.

По аналогичной схеме лишилась 100 тысяч рублей 55-летняя жительница Нязепетровского района. Злоумышленники сообщили, что деньги с ее счета необходимо перевести на «безопасную электронную ячейку», иначе она их лишится. Только вот у женщины на банковском счете была маленькая сумма. Тогда мошенники убедили ее оформить онлайн-кредит и сообщить им пришедшие в СМС пароли. Оставшись без денег, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

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