В Екатеринбурге экстренно сел самолет, летящий ночью из Москвы в Магнитогорск

Пассажиры смогут долететь до Магнитогорска только вечером.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Летящий из Москвы в Магнитогорск самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге. Соответствующая информация появилась на сайте столичного аэропорта Шереметьево.
– Рейс 1428 направлен в Екатеринбург, – сообщают на сайте.
Причины неожиданного приземления пока неизвестны. В аэропорту Кольцово самолет сел в 5.36. А отправление запланировано на 17.00 3 января.
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