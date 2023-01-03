В Екатеринбурге экстренно сел самолет, летящий ночью из Москвы в Магнитогорск

Пассажиры смогут долететь до Магнитогорска только вечером. Фото: Андрей АБРАМОВ

Летящий из Москвы в Магнитогорск самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге. Соответствующая информация появилась на сайте столичного аэропорта Шереметьево.

– Рейс 1428 направлен в Екатеринбург, – сообщают на сайте.

Причины неожиданного приземления пока неизвестны. В аэропорту Кольцово самолет сел в 5.36. А отправление запланировано на 17.00 3 января.

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