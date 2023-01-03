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НовостиЗдоровье3 января 2023 6:18

В Челябинской области за сутки еще 50 человек заразились коронавирусом

Двое скончались
Дарья МАРКОВА
За сутки выявили 50 новых случаев.

За сутки выявили 50 новых случаев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще 50 южноуральцев заразились коронавирусом. Среди новых подтвержденных случаев заболевания один – школьник. Всего в области было зарегистрировано 396 473 случаев заболевания ковидом.

Продолжает лечение 891 южноуралец. За прошедшие сутки выздоровели 69 человек.

В Челябинской области за последние сутки скончались от COVID-19 два пациента.

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