В Челябинской области за сутки еще 50 человек заразились коронавирусом

За сутки выявили 50 новых случаев.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Еще 50 южноуральцев заразились коронавирусом. Среди новых подтвержденных случаев заболевания один – школьник. Всего в области было зарегистрировано 396 473 случаев заболевания ковидом.
Продолжает лечение 891 южноуралец. За прошедшие сутки выздоровели 69 человек.
В Челябинской области за последние сутки скончались от COVID-19 два пациента.
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