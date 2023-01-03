6 января на горнолыжном курорте «Солнечная долина» пройдут ночные рождественские катания

Ночные катания пройдут 6 января

6 января на горнолыжном курорте «Солнечная долина» пройдет грандиозная вечеринка новогодних каникул на вершине горы у контейнера кофе PollyPro. Пройдут традиционные ночные рождественские катания.

6 января курорт будет работать с 09-00 до 02-30. С 22-00 до 02-30 для ночного катания будут доступны вторая трасса и третий (бугельный) подъемник, трассы под кресельным подъемником и кресельный подъемник (последний подъем в 2-00).

С 22:00 до 02:30 на вершине горы у контейнера PollyPro состоится вечеринка. В программе: cеты от DJ Tony Beats, согревающие напитки и дымные коктейли, салют.

Афиша вечеринки

Специальные тарифы на катание:

с 22:00 до 24:00 - 1500 рублей

с 24:00 до 02:30 - 1500 рублей

с 22:00 до 02:30 - 2500 рублей.

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