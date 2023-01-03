Угрожали оружием и отобрали телефон: в Челябинске задержали горе-грабителей

Сотрудники полиции сработали оперативно. Фото: пресс-служба областной полиции.

В Металлургическом районе Челябинска четверо парней промышляли грабежом. Во дворе многоквартирного дома подошли к 24-летнему мужчине, стали угрожать орудием и потребовали отдать мобильный телефон.

Мужчина отдал. И сразу обратился в полицию. Он описал нападавших, а сотрудники полиции установили марку и номера машины, на которой они скрылись.

Сотрудники госавтоинспекции заметили сначала машину, а потом и возможных злоумышленников. Ими оказались четверо челябинцев в возрасте от 21 до 24 лет. У одного из них и был отобранный телефон.

– Задержанные доставлены в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое похищенное имущество после проведения следственных мероприятий будет возвращено законному владельцу, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в грабеже находится в изоляторе временного содержания.

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