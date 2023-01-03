Жители Челябинской области 4 января смогут увидеть самое большое солнце в 2023 году

Главное, чтобы было не пасмурно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фанаты космических тел надеются, что завтра погода сбавит обороты и туч станет поменьше. Ведь 4 января Земля будет в перигелии, то есть на самом близком расстоянии от Солнца. Эту точку планета проходит всего раз в году.

Завтра можно будет увидеть в небе самый большой диск Солнца в 2023 году. Расстояние будет всего 147 млн км от Солнца.

Кроме того, в ночь с 3 на 4 января прольется первый новогодний звездопад. В пик активности потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час.

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