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НовостиОбщество3 января 2023 13:08

«Память навсегда останется в сердцах»: губернатор Челябинской области выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Ирины Парфентьевой

Губернатор Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью челябинской журналистки Ирины Парфентьевой
Дарья МАРКОВА
Алексей Текслер выразил соболезнования.

Алексей Текслер выразил соболезнования.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня ночью после болезни ушла из жизни челябинская журналистка и преподаватель ЮУрГУ Ирина Парфентьева. В связи с ее кончиной соболезнования выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

– Ирину Петровну хорошо знали и ценили не только в медиасообществе Южного Урала, но и в среде ученых и преподавателей. Высокий профессионал и талантливый журналист, она по праву пользовалась заслуженным уважением среди коллег и учеников, – рассказал Алексей Текслер.

Ирина Парфентьева долгое время писала для газеты «Вечерний Челябинск». А потом была главным редактором газет «Челябинская неделя» и «Соседи». И даже возглавляла Союз журналистов области. А последние годы работала на факультете журналистики ЮУрГУ.

– Память об Ирине Петровне Парфентеьвой навсегда останется в сердцах людей, которые знали и любили этого неординарного человека, – заключил губернатор.

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