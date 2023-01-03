«Память навсегда останется в сердцах»: губернатор Челябинской области выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Ирины Парфентьевой

Алексей Текслер выразил соболезнования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня ночью после болезни ушла из жизни челябинская журналистка и преподаватель ЮУрГУ Ирина Парфентьева. В связи с ее кончиной соболезнования выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

– Ирину Петровну хорошо знали и ценили не только в медиасообществе Южного Урала, но и в среде ученых и преподавателей. Высокий профессионал и талантливый журналист, она по праву пользовалась заслуженным уважением среди коллег и учеников, – рассказал Алексей Текслер.

Ирина Парфентьева долгое время писала для газеты «Вечерний Челябинск». А потом была главным редактором газет «Челябинская неделя» и «Соседи». И даже возглавляла Союз журналистов области. А последние годы работала на факультете журналистики ЮУрГУ.

– Память об Ирине Петровне Парфентеьвой навсегда останется в сердцах людей, которые знали и любили этого неординарного человека, – заключил губернатор.

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