Начали год с ножевого: в Челябинске мужчина схватился за нож из-за конфликта с женой

Мужчина напал во время ссоры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 1 января в одной из квартир на улице Румянцева в Челябинске скандалила семейная пара. Казалось бы, довольно-таки привычная картина. Но все изменило ножевое ранение.

Сообщили о ножевом ранении в вневедомственную охрану. Когда сотрудники прибыли на место, дверь им открыла пострадавшая – 47-летняя четырежды судимая женщина.

– С ее слов, муж нанес ей ножевое ранение в поясницу. Причиной стал словесный конфликт, – сообщили в пресс-службе росгвардии Челябинской области.

Росгвардейцы вызвали скорую помощь и женщину госпитализировали. Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли нож. Возбуждено уголовное дело.

Новый год встретили необычно и жители поселка Красное поле Сосновского района. Там мужчина напал и избил руками и ногами женщину, которая вышла вместе с ним из подъезда. А в Аргаяшском районе пьяный южноуралец напился и угнал трактор.

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