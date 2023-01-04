В Челябинске продолжается уборка снега после снегопада

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске продолжается активная уборка снега после обильного снегопада, который 3 января парализовал работу аэропорта. Об этом рассказали в мэрии города.

— Дорожники и коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада. На улицах Челябинска сегодня работает 359 единиц техники и 2138 дорожных рабочих и дворников, — объяснили в администрации.

Особенное внимание уделяют очистке межквартальных и внутридворовых проездов. Кроме того, продолжают чистить дороги, тротуары и остановки общественного транспорта.

Ранее из-за снегопада 3 января в Челябинске закрыли два катка, а также отменили один из междугородних маршрутов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru