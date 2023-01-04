В Челябинске трамвай сошел с путей

Фото: кадр с видео
В Челябинске вечером 2 января сошел с путей трамвай на пересечении Каслинской и проспекта Победы. Об этом пишут пользователи соцсетей.
— Произошел сход вагона на пересечении проспекта Победы и Каслинской. Послы попыток пассажиров поставить вагон, был задействован автокран, — пишут пользователи соцсетей.
При этом, сошедший с путей вагон усугубил проблемы на дорогах — в городе были девятибальные пробки. Трамвай удалось поставить обратно на рельсы через час. Сразу после этого, он продолжил свой маршрут.
Кстати, в Челябинске продолжается активная уборка снега после обильного снегопада, который успел парализовать работу аэропорта. На улицы вывели больше 2 тысяч дворников
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