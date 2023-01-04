В правительстве Челябинской области появится управление по развитию туризма

Постановление вступило в силу с 1 января Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В правительстве Челябинской области появится новая структура — управление координации развития туризма. Соответствующее постановление с подписью губернатора Алексея Текслера появилось на сайте правовой информации.

— Постановляю утвердить положение об управлении координации развития туризма Челябинской области. Установить штатную численность в количестве 10 единиц государственных гражданских служащих, — указано в документе.

Курировать деятельность структуры, согласно постановлению, будет первый вице-губернатор Виктор Мамин. Управлениебудет заниматься стратегическим планированием отрасли, разработкой турмаршрутов и продвижение таких программ на локальном и международном уровне.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил свои соболезнования в связи с кончиной челябинской журналистки и преподавателя ЮУрГУ Ирины Парфентьевой.

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