Челябинка прописала в своей квартире 30 мигрантов

Женщина регистрировала мигрантов за деньги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция Челябинска нашла квартиру, где местная жительница фиктивно зарегистрировала 31 мигранта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

— «Резиновую» квартиру установили сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым уполномоченным полиции при проверке адресов с массовой постановкой на учет граждан. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры, — уточнили в ведомстве.

Сама квартира находится на территории Курчатовского района. В отношении 35-летней владелицы квартиры, которая за деньги регистрировала у себя мигрантов, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Челябинске мужчина схватился за нож из-за конфликта с женой. В первый день 2023 года челябинец пырнул ее ножом из-за ссоры.

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