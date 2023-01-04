Челябинские работадатели задолжали сотрудникам зарплат на 28 миллионов рублей

Всего деньги ждут 258 человек Фото: Анастасия ОСИПОВА

Челябинские компании и предприятия накопили 28 миллионов рублей долга по зарплатам перед работниками в 2022 году. По данным Челябинскстата, половина от этой суммы накопилась в 2021 году.

— На 1 декабря 2022 года суммарная задолженность по заработной плате составила 28 млн 633 тысяч рублей. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 46,3 процентов, — объяснили в Челябинскстате.

Таким образом, свыше 15 миллионов рублей долга перешли еще с 2021 года. Вся сумма задолженности приходится на отрасль обработки. Всего зарплаты ждут 258 человек.

Ранее в Челябинской области двое человек лишились 225 тысяч рублей из-за мошенников. Злоумышленники действовали по распространенным схемам, но жертвы все равно на них попались.

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