Челябинская епархия поделилась расписанием рождественских служб

Большая часть мероприятий пройдет в Свято-Симеоновском кафедральном соборе
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Митрополия Челябинской области рассказала о том, как будут проходить рождественские службы в 2023 году. Богослужения начнутся с 6 января, а закончатся к 15 января.
— День накануне называют Сочельником, это день особенно строгого поста перед великим праздником. Главным и долгожданным богослужением станет Божественная литургия, которая пройдет в праздничную ночь. Следующие после Рождества десять дней — это Святки, период праздничных встреч, время радости о явившемся в мир Спасителе, — объяснили в митрополии.
Так, большая часть мероприятий пройдет в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Кроме того, богослужения пройдут в ряде других храмов.
6 января, пятница
— 8:45. Божественная литургия в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Навечерие Рождества Христова.
— 17:00. Всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.
7 января, суббота
— 00:00. Ночная Божественная литургия в честь Рождества Христова в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.
— 17:00. Всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.
8 января, воскресенье
— 8:45. Божественная литургия в храме Рождества Христова города Кыштыма.
9 января, понедельник
— 8:45. Божественная литургия в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. День памяти первомученика и архидиакона Стефана.
10 января, вторник
— 8:45. Божественная литургия в храме Печерской Божией Матери в селе Шигаево Сосновского района.
11 января, среда
— 8:45. Божественная литургия в храме Иерусалимской Божией Матери при Челябинском юридическом колледже. Церковь вспоминает в этот день Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
12 января, четверг
— 8:45. Божественная литургия в Свято-Казанском женском монастыре города Троицка. День памяти святителя Макария, митрополита Московского.
— 17:00. Всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.
13 января, пятница
— 8:45. Божественная литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш Кунашакского района.
14 января, суббота
— 8:45. Божественная литургия в храме святителя Василия Великого города Челябинска. Обрезание Господне. День памяти святителя Василия Великого.
15 января, воскресенье
— 8:45. Божественная литургия в Свято-Серафимовском кафедральном соборе города Златоуста. День памяти преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
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