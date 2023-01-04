Челябинская епархия поделилась расписанием рождественских служб

Большая часть мероприятий пройдет в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Митрополия Челябинской области рассказала о том, как будут проходить рождественские службы в 2023 году. Богослужения начнутся с 6 января, а закончатся к 15 января.

— День накануне называют Сочельником, это день особенно строгого поста перед великим праздником. Главным и долгожданным богослужением станет Божественная литургия, которая пройдет в праздничную ночь. Следующие после Рождества десять дней — это Святки, период праздничных встреч, время радости о явившемся в мир Спасителе, — объяснили в митрополии.

Так, большая часть мероприятий пройдет в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Кроме того, богослужения пройдут в ряде других храмов.

6 января, пятница

— 8:45. Божественная литургия в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Навечерие Рождества Христова.

— 17:00. Всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

7 января, суббота

— 00:00. Ночная Божественная литургия в честь Рождества Христова в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

— 17:00. Всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

8 января, воскресенье

— 8:45. Божественная литургия в храме Рождества Христова города Кыштыма.

9 января, понедельник

— 8:45. Божественная литургия в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. День памяти первомученика и архидиакона Стефана.

10 января, вторник

— 8:45. Божественная литургия в храме Печерской Божией Матери в селе Шигаево Сосновского района.

11 января, среда

— 8:45. Божественная литургия в храме Иерусалимской Божией Матери при Челябинском юридическом колледже. Церковь вспоминает в этот день Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.

12 января, четверг

— 8:45. Божественная литургия в Свято-Казанском женском монастыре города Троицка. День памяти святителя Макария, митрополита Московского.

— 17:00. Всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

13 января, пятница

— 8:45. Божественная литургия в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш Кунашакского района.

14 января, суббота

— 8:45. Божественная литургия в храме святителя Василия Великого города Челябинска. Обрезание Господне. День памяти святителя Василия Великого.

15 января, воскресенье

— 8:45. Божественная литургия в Свято-Серафимовском кафедральном соборе города Златоуста. День памяти преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

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