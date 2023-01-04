В регионе похолодает до -25 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области снова ожидается похолодание. По прогнозу регионального гидрометцентра, уже сегодня, в ночь с 4 на 5 января, температура упадет до −25 градусов.

— В ночь на 5 января ожидается облачная погода с прояснением. Местами возможен небольшой снег, на крайнем юге до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица. Утром местами возможны туманы и изморозь, — объясняют синоптики.

При этом днем будет также значительно холоднее. Если первые дни 2023 года в Челябинской области температура не опускалась ниже −10 градусов, то уже завтра, 5 января, столбик термометров упадет до −15 градусов.

Ранее в Челябинске сошел с путей трамвай на пересечении Каслинской и проспекта Победы. Об этом пишут пользователи соцсетей.

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