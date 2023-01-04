«Трактор» в Челябинске с крупным счетом проиграл питерскому СКА

«Трактор» в домашнем матче крупно проиграл СКА — 3:9. Фото: ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» после трех победных матчей подряд в домашнем матче уступил лидеру чемпионата КХЛ питерскому СКА. Армейцы забросили по три шайбы в каждом из периодов.

«Трактор» ответил двумя голами во втором отрезке матча (голы — Калинин, Тертышный), и в третьем (Ткачев).

Поражение еще дальше отбросило «Трактор» от восьмерки сильнейших и зоны плей-офф. Для черно-белых это особенно больной проигрыш и по еще одной причине — неудачный матч прошел в день рождения генерального директора «Трактора» Ивана Савина.

Домашняя серия «Трактора» продолжится еще двумя интерсными матчами: 6 января черно-белые сыграют в уральском дерби с екатеринбургским «Автомобилистом», а 8-го — с ЦСКА.

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