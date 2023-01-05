В Челябинске начали готовить девять трасс для катания на лыжах

В Челябинске девять лыжных трасс готовят в разных районах города. Фото: администрация Челябинска

Дистанции протяженностью от двух до пяти километров оборудуют в общественных местах Челябинска в разных районах города. Первую трассу для классического и конькового хода подготовили и открыли в Ленинском районе - в парке «Плодушка» 23 декабря. Еще восемь трасс начали готовить, начиная с конца прошлого и в начале нынешнего года.

Подготовкой дистанций занимаются сотрудники МБУ «Спортивный город» и городской СШОР №5 по лыжным видам спорта.

— Для любителей спорта и активного, здорового образа жизни такое многообразие трасс в городе появляется впервые, — отметили в мэрии.

В МБУ «Спортивный город» рассказали, что трассы готовятся в девяти точках Челябинска. Это «Плодушка», Никольская роща, озеро Смолино, Экопарк, район поселка АМЗ («Пионерские горки» у Шершневского водохранилища), Первое озеро, Городской и Каштакский бор. В планах - соединить недавно открытый лыжный стадион «Карпов пруд» и КСК «Рифей», где также есть специальный лыжероллерный круг.

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