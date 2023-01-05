Жительница Магнитогорска выманила у инвесторов три миллиона рублей на фейковое строительство спорткомплекса

На "выгодное" предложение предпринимательницы клюнули шесть человек. Фото: "КП" Архив

26-летняя предпринимательница из Магнитогорска решила подзаработать и развела шесть инвесторов на три миллиона рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, задержанная находится под домашним арестом.

Предприимчивая женщина формально создала ООО и разместила в соцсетях фейковую рекламу о строительстве в соседней республики спорткомплекса. В проект решили вложиться шесть инвесторов – уж больно были заманчивые условия по кредитованию. Оформлено было все, как положено – как инвестиционный заем с процентами ставками и ежемесячными выплатами. Но вскоре эти самые выплаты перестали поступать инвесторам.

В следственном отделе УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено шесть уголовных дел, задержанная под домашним арестом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.