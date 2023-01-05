Челябинские травматологи рассказали, на чем безопаснее кататься с горки

Кататься на тюбингах весело, но не всегда безопасно. Фото: Андрей АБРАМОВ

Больше всего ушибов, растяжений и переломов зимой дети получают во время «снежных» развлечений, говорят травматологи Челябинской областной детской клинической больницы. На чем же безопаснее всего кататься с горки – рассказала врач-травматолог ЧОДКБ Марина Усынина.

— Лучшим выбором для катания с горки будет ледянка с ручками, так проще обеспечить управляемость и контроль. Для пологих и снежных скатов больше подходят классические санки с деревянными или пластиковыми полозьями. Главное – у санок не должно быть железой спинки, иначе есть риск травмы, - говорит Марина Усынина. – Самые травмоопасные – тюбинги, так как они развивают огромную скорость, никак не управляются, на них сложно затормозить (часто у ребенка ноги до земли не достают). Если «ватрушка» попадет на кочку и высоко подскочит, то при приземлении может пострадать позвоночник ребенка.

Особое внимание врач уделила взрослым. Большинство травм – это результат невнимательности родителей. Марина Усынина советует всегда контролировать места, где играют дети, проверять, чтобы горка была в стороне от дороги, чтобы она была свободна от палок и корней. И никаких «паровозиков»!

Каждую зиму в Челябинской области происходят несчастные случаи при катании на тюбингах. Так, в январе 2022 года жительница Челябинской области разбилась на тюбинге за две недели до свадьбы. В Сатке восьмилетний Матвей сломал позвоночник, скатившись с горки на тюбинге. В прошлогодние новогодние каникулы МЧС четыре раза выезжали на Таганай, чтобы эвакуировать повредивших ноги посетительниц. Схожая ситуация была в ноябре 2021 года в Ильменском заповеднике, когда 21 летний молодой человек сломал ногу, катаясь с горы.

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