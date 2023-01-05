В Челябинской области внедорожник влетел в припаркованную фуру, пассажирка погибла

Внедорожник занесло. Фото: УГИБДД по Челябинской области.

В Челябинской области в ДТП с фурой погибла пассажирка внедорожника. Авария, как сообщили в областной ГИБДД, произошла вчера, 4 января в 22:25 на дороге Усть-Багаряк – Тюбук.

— Toyota Sequoia под управлением 45-летнего водителя занесло. Автомобиль врезался в стоящий на левой обочине по ходу движения Scania, за рулем которого находился 50-летний водитель, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

От удара пострадала пассажирка Toyota Sequoia. 44-летняя женщина скончалась, когда ее на скорой везли в больницу.

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