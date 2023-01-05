Первым ребенком, которого зарегистрировали в Челябинской области в 2023 году, стал мальчик Лев

Семье вручили свидетельство о рождении в торжественной обстановке. Фото: Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области

Первым ребенком, которого официально зарегистрировали в Челябинской области в 2023 году, стал мальчик Лев. Малыш – второй ребенок в семье. Сотрудники отдела ЗАГС администрации Пластовского муниципального района в торжественной обстановке вручили свидетельство о рождении родителям Льва – Виталию и Елене.

Всего в первый день работы, 3 января, загсы Челябинской области зарегистрировали 21 новорожденного гражданина России. За минувший год в регионе зарегистрировали 31 194 малышей. Самые популярные имена мальчиков в 2022 году – Михаил, Александр и Артем, девочек – София, Ева и Мария.

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