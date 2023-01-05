Знакомый угнал авто у челябинки и устроил пьяное ДТП на трассе

Молодой человек направлялся домой, в деревню. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

35-летняя челябинка обнаружила, что со двора ее дома на улице Дягтерева пропала машина Kia Ceed. Женщина обратилась с полицию, ориентировки разослали всем нарядам. И, как сообщают в ГУ МВД по Челябинской области, вскоре на 22 километре дороги подъезд Екатеринбургу машину обнаружили инспекторы областного полка ДПС, когда она попала в аварию.

— Водитель за рулем Kia Ceed столкнулся с автомобилем Nissan, двигавшемся в попутном направлении, — сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Выяснилось, что за рулем был нетрезвый 23-летний знакомый владелицы Kia Ceed. В отношении него составлен протокол за вождение в нетрезвом виде, а также уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем.

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