В Челябинске снова объявили режим «черного неба»

Режим НМУ сохранится до вечера 6 января. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске объявили неблагоприятные метеоусловия первой степени. Из-за слабого ветра вредные примеси в воздухе будут плохо рассеиваться. Об этом сообщает ЕДДС со ссылкой на Челябинский ЦГМС.

— Режим НМУ сохранится с 16:00 5 января до 23:00 6 января, - сообщают в ЕДДС Челябинска.

Добавим, что режим НМУ был объявлен в Челябинске еще 26 декабря и сохранялся до вечера 1 января 2023 года.

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