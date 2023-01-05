Бастрыкин поручил разобраться с грязной водой в селе Еманжелинка Челябинской области

Жители Еманжелинки давно бьются за чистую воду. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову проверить сообщение о некачественном водоснабжении в селе Еманжелинка Челябинской области.

На проблему пожаловалась местная жительница. Она сообщила, что суд обязал ресурсоснабжающую организацию обеспечить бесперебойное предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения, но до сих пор в домах идет грязная и жесткая вода. Ее нельзя пить и использовать в быту, поэтому воду жителям приходится покупать.

Петру Решетникову поручено провести процессуальную проверку и предоставить доклад о результатах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.