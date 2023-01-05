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НовостиОбщество5 января 2023 13:25

Бастрыкин поручил разобраться с грязной водой в селе Еманжелинка Челябинской области

Ход проверки взял на контроль центральный аппарат СКР
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Жители Еманжелинки давно бьются за чистую воду.

Жители Еманжелинки давно бьются за чистую воду.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову проверить сообщение о некачественном водоснабжении в селе Еманжелинка Челябинской области.

На проблему пожаловалась местная жительница. Она сообщила, что суд обязал ресурсоснабжающую организацию обеспечить бесперебойное предоставление услуг холодного водоснабжения и водоотведения, но до сих пор в домах идет грязная и жесткая вода. Ее нельзя пить и использовать в быту, поэтому воду жителям приходится покупать.

Петру Решетникову поручено провести процессуальную проверку и предоставить доклад о результатах.

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