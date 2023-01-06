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НовостиПроисшествия6 января 2023 5:54

Огонь охватил 600 квадратных метров: трехэтажное здание загорелось на проспекте Ленина в Челябинске

В Челябинске на проспекте Ленина случился крупный пожар
Елена КОЛЧИНА
Фото: Челябинск official | Подслушано ЧТЗ/vk.com

Фото: Челябинск official | Подслушано ЧТЗ/vk.com

В Челябинске ранним утром 6 января загорелось заброшенное здание на проспекте Ленина в районе ЧТЗ. Языки пламени поднялись высоко над крышей, окрестности заволокло дымом. Жители района предположили, что вспыхнула одна из заводских построек.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что при пожаре никто не погиб и не пострадал. Пламя успело охватить более 600 квадратных метров. На тушение отправили 25 человек и 10 единиц техники.

К 9:30 распространение огня далось прекратить. Пожарные занялись приливкой и разбором конструкций. Кому принадлежит пострадавшее здание, сейчас выясняют.

— Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц, — уточнили в ГУ МЧС по Челябинской области.

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