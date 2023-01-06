В Челябинской области 833 человека лечатся от коронавируса

За день выписали 39 переболевших коронавирусом южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 23 новых случая коронавируса — на два меньше, чем накануне. Среди новых заболевших один школьник.

По данным регионального министерства здравоохранения к 6 января, от Covid-19 продолжают лечиться 833 южноуральца. За сутки один пациент умер от коронавируса.

У 396 559 жителей Челябинской области диагностировали Covid-19 за все время с начала пандемии.

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