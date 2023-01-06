Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье6 января 2023 7:11

В Челябинской области 833 человека лечатся от коронавируса

В Челябинской области 23 человека за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
За день выписали 39 переболевших коронавирусом южноуральцев

За день выписали 39 переболевших коронавирусом южноуральцев

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 23 новых случая коронавируса — на два меньше, чем накануне. Среди новых заболевших один школьник.

По данным регионального министерства здравоохранения к 6 января, от Covid-19 продолжают лечиться 833 южноуральца. За сутки один пациент умер от коронавируса.

У 396 559 жителей Челябинской области диагностировали Covid-19 за все время с начала пандемии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru