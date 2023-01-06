Берегитесь газовых баллонов и трещащих розеток: в МЧС рассказали, чего бояться во время морозов

Газовый баллон может взорваться, а неисправный обогреватель - спровоцировать пожар Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спасатели предупреждают, что в Челябинской области уже в ближайшие дни возрастет риск пожаров. В регион идут сильные морозы, а с ними связаны ЧП из-за печей и электрических обогревателей. В ГУ МЧС по Челябинской области обратились к южноуральцам с просьбой не оставлять печи и обогревательные приборы без присмотра, не пользоваться поврежденными печами и самодельными обогревателями, а еще — держать горючие материалы подальше от источников жара и пламени.

Если включенный обогреватель обесточил всю квартиру, нужно сначала выяснить причину сбоя, и только потом снова включать электропитание. Кроме того, стоит следить за электророзетками. Если какая-то из них начала слегка потрескивать, обязательно срочно отключить от нее все приборы и вызвать мастера.

— Особое внимание хотелось бы обратить на эксплуатацию газовых баллонов, — отмечают в ГУ МЧС. — Их нельзя хранить дома и на балконах. Помните, что если полностью заправленный баллон с мороза перенести в тепло, газ расширится и неисправный сосуд может взорваться.

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