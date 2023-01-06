В Челябинске недалеко от ЮУрГУ открыли пешеходный переход к «Белому рынку»

Фото: Изнанка Челябинска/vk.com

В Челябинске появился новый пешеходный переход на пересечении улиц Сони Кривой и Тернопольской, неподалеку от ЮУрГУ. По разные стороны от перехода находятся сквер и «Белый рынок».

Фотографии знаков «Пешеходные переход», которые установили в начале января на участке, опубликовали в паблике «Изнанка Челябинска». Активисты сообщают, что открытия перехода добивались с 2021 года.

Район рядом с университетским зданием многолюдный, челябинцы регулярно перебегали дорогу у сквера, но при этом рисковали собой и нарушали правила движения. Общественники подсчитали, что за час через проезжую часть устремляются до 120 пешеходов. В городском комитете дорожного хозяйства еще летом 2021 года дали добро на размещение дорожных знаков. Вот только финансирование на их установку нашли далеко не сразу.

Напомним, в Магнитогорске решили установить светофор на участке, обезопасить который годами просили горожане. Это сделали только после того, как под колесами погиб ребенок.

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