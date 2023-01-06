В Челябинской области женщины стали рожать в более позднем возрасте

В Челябинской области за год родилось более 30 тыс. детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рождаемость в Челябинской области снизилась за последние 10 лет, но при этом все же не опустилась до уровня 2001 года. Об этом свидетельствуют данные Челябинскстата.

В 2012 году на Южном Урале появились на свет 50 тыс. младенцев. Точные данные за завершившийся 2022 год пока недоступны, но можно представить приблизительную цифру: в областном Госкомитете по делам ЗАГС за несколько дней до конца года сообщали о 30,5 тыс. родившихся детей. В предыдущие два года рождалось по 33 тыс. малышей.

Данные в пересчете на общее количество населения показывают ту же тенденцию. В 2012 году на 100 тыс. южноуральцев приходилось 14,4 новорожденных, а в 2021 — по 9,7. Ситуация лучше, чем в 2001 году, когда на каждые 100 тыс. человек в Челябинской области было по 9,3 младенца.

На каждую женщину в регионе сейчас статистически приходится в среднем по 1,5 ребенка. Чаще всего рожают те, кому от 25 до 29 лет. На втором месте — молодые мамы 20-24 лет, от них немного отстают женщины 30-34 лет.

При этом очень юных мам за последние десять лет стало меньше: если в 2012 году из 100 тыс. женщин матерями в возрасте 15-19 лет по статистике становились 31,1, то в 2021 — только 14,6. Одновременно в регионе растет количество женщин, рожающих детей после 40 лет. Коэффициент новоиспеченных мам 45-49 лет, например, за десятилетие вырос с 0,2 до 0,7 на 100 тыс. женщин.

Ранее стало известно, какие детские имена в 2022 году стали самыми популярными в Челябинской области. Некоторые родители, впрочем, не пошли на поводу у моды и соригинальничали, назвав новорожденных Черемухой, Эрой и Космосом.

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