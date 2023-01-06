В Челябинске из горящей квартиры спасли мужчину и годовалого ребенка

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске во время пожара спасли мужчину с маленьким ребенком, из горящего дома самостоятельно эвакуировались еще 20 человек, в том числе четверо детей.

Пожар в пятиэтажном доме на улице Марченко начался днем 6 января. Загорелась квартира на первом этаже. Большинству жителей удалось самостоятельно выбежать на улицу. Из объятой пламенем квартиры спасатели вытащили мужчину и годовалого ребенка. Обоих увезли в больницу для осмотра. Состояние мужчины и малыша врачи назвали удовлетворительным.

— Данный жилой дом коридорного типа: в таких зданиях достаточно быстро распространяются продукты горения, что создает угрозу жителям, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

К дому стянули 23 пожарных и 7 единиц техники. Пламя удалось быстро потушить.

Напомним, в МЧС предупредили о повышенном риске пожаров в Челябинской области в ближайшие дни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru