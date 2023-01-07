Уйдем в аномальный минус: на Челябинскую область резко надвигаются 40-градусные морозы

Морозы ударят уже 8 января и продержатся в области вплоть до 12 числа Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Аномальные морозы идут в Челябинскую область. Синоптики предвещают аномальные холода, когда среднесуточная температура будет опускаться ниже климатической нормы на 7 и более градусов. Резкое похолодание ожидается уже завтра, 8 января. В отдельных районах термометры покажут до минус 40, сообщают в челябинском гидрометцентре.

Холода простоят несколько дней. До 10 января на всей территории региона. До 12 числа – местами. В МЧС предупредили о повышенном риске возникновения чрезвычайных ситуаций: отключении систем электроснабжения, росте пожаров, ДТП и обморожений.

–В местах постоянной дислокации (гарнизонах пожарной охраны) находятся мобильные пункты обогрева, готовые в любой момент выдвинуться на трассы для оказания необходимой помощи водителям и пассажирам, оказавшимся в непростой ситуации, – сообщают в ГУ МЧС по Челябинской области.

Накануне было снято ограничение на движение по федеральной трассе М5. Его вводили из-за непогоды. Большегрузам, автобусам и легковым такси разрешили проезд на участке от Чебаркуля до Башкирии. Однако из-за продолжающегося снегопада ГИБДД рекомендуют воздержаться от поездок.

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