«Накануне Рождества»: волонтеры Копейска собрали инструменты для артиллеристов передовой

Гаечные ключи, трещотки и головки скоро отправятся к военным на Донбасс. Фото: «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! КОПЕЙСК» / vk.ru

Волонтеры Челябинской области собрали гуманитарную помощь для самоходно-артиллерийского полка, который сейчас находится в зоне специальной военной операции.

Неравнодушные копейчане приобрели для военных два профессиональных набора инструментов. Это трещотки, головки, гаечные ключи. Сбор был обвялен недавно, пишут активисты в соцсетях:

– И вот накануне Рождества, благодаря нашему волонтеру Марии Бахаревой, были приобретены наборы инструментов, которые совсем скоро отправятся к нашим бойцам.

Недавно жители Челябинской области решили подарить Новый год бойцам передовой. Собрали праздничные кульки с конфетами и продуктами в рамках нашей акции «Новогодний подарок солдату».

Не остаются в стороне и предприятия региона. Одно из них закупило 80 дорогостоящих комплектов для бойцов. Получившие такой подарок будут оснащены буквально с ног до головы: от зубной щетки и берцев до сотового телефона.

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