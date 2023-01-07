Убила дочь и покончила с собой: в челябинской квартире обнаружили труп женщины и малолетней девочки

В Челябинске мать убила малолетнюю дочь и затем покончила с собой. Два трупа – 36-летней женщины и 10-летней девочки – были обнаружены в их квартире вчера.

Жуткую находку сделал 18-летний сын погибшей челябинки, когда вернулся домой. Он и обратился в полицию. Об этом КП-Челябинск сообщил источник в правоохранительных органах.

Также есть информация, что женщина состояла на учете у психиатра. Подробности убийства девочки выясняются. К расследованию трагедии подключился Следственный комитет. КП-Челябинск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru