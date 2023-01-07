Неделя представлений для маленьких южноуральцев: в Челябинске начались Рождественские елки губернатора

Первый праздничный спектакль по традиции прошел в театре оперы и балета им. Глинки. Фото: сайт губернатора Челябинской области

В Челябинской области стартовали Рождественские елки губернатора. Первая из них прошла сегодня, 7 января. Гостям показали праздничный спектакль «Волшебник Изумрудного города» в театре оперы и балета им. Глинки. Его посетил губернатор региона вместе с семьей.

– Я рад видеть каждого из вас на главной Рождественской елке Челябинской области. Рождество – это особый, долгожданный праздник, когда каждый из нас ждет исполнения желаний. Он наполняет нас надеждой и верой в чудо. Дорогие друзья, желаю счастья, здоровья, благополучия, всего вам самого наилучшего, счастливого Рождества, – обратился к гостям Алексей Текслер.

Фото: сайт губернатора Челябинской области

На первую елку были приглашены дети из малообеспеченных семей, домов-интернатов, учащиеся православной гимназии. Также на празднике побывали дети-инвалиды и сироты, одаренные и дети военнослужащих. Для детей с нарушением зрения происходящее транслировали тифлокомментаторы.

Фото: сайт губернатора Челябинской области

Поучаствовали в празднике и победители творческого конкурса «Рождественская сказка». Награждали их Алексей Текслер митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Рождественские елки будут идти вплоть до 14 января. 45 представлений посетят порядка 12 тысяч детей со всей Челябинской области.

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