Предложил работу и проценты: доверчивая жительница Челябинской области отдала телефонным мошенникам почти миллион рублей

Ради удаленной работы и высоких процентов по счету женщина влезла в кредит Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Челябинской области отдала мошенникам почти миллион рублей. 49-летняя женщина из Карталов в поисках работы заполнила резюме на известном сайте вакансий. Через пару дней поступил звонок от незнакомца. Он предложил поработать удаленно – проверять договоры.

По инструкции неизвестного женщина установила на смартфон указанные им приложения. Оставалось активировать зарплатный счет через пополнение. Для этого карталинка взяла кредит на 8 тысяч рублей.

Несколько дней злоумышленники выходили на связь. Сообщали, что требуются дополнительные пополнения. Мол, на счету еще и проценты будут большие. Так доверчивая безработная перевела мошенникам 930 тысяч рублей. Об этом она сообщила полицейским по совету дочери. Та и раскрыла ей глаза.

– Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие преступления, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские призывают: будьте внимательные и рассудительны с телефонными незнакомцами. И не перечислять им деньги ни под какими предлогами.

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