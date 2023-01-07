«Челбаскет» перед домашней серией в Челябинске заключил контракт с 23-летним высокорослым форвардом

Семен Пинаев заключил годовой контракт с БК «Челбаскет». Фото: БК «Челбаскет»

Спортивный директор БК «Челбаскет» Максим Перцев, комментируя подписание контракта с высокорослым тяжелым форвардом (рост 208 см, вес — 102 кг) Семеном Пинаевым, отметил, что новичок клуба усилит действия команды и в защите и в нападении.

23-летний Семен Пинаев воспитанник московской школы баскетбола. Выступал за детско-юношеские команды ЦСКА, «Химки», «Уникс», за клуб Суперлиги «Новосибирск».

Контракт с Семеном Пинаевым «Челбаскет» заключил сроком на один год.

Болельщики смогут увидеть нового игрока клуба уже на ближайших играх домашней серии. 19 и 20 января в Челябинске «Челбаскет» сыграет с БК «Южный слон» (Ставрополь), а 23 и 24 января — «Динамо-МГТУ» из Майкопа.

Кстати, челябинский женский баскетбольный клуб «Славянка» также проведет серию домашних матчей. 12 и 13 января команда сыграет с «Вологжанкой-Вологда», а 16-17 января — с ЧГУ (Чебоксары).

Матчи пройдут в спортивном корпусе ДПШ (начало в 19.00)

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