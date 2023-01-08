В 2015 году Панарин привозил Кубок Гагарина в родной Коркино Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский хоккеист Артемий Панарин впервые стал отцом. Информацию об этом телеканалу «Матч ТВ» рассказал тренер Алексей Ковалев. По его словам, у южноуральца и его супруги Алисы Знарок родился мальчик.

Панарин женился на дочери тренера Олега Знарка еще в 2020 году. Пара проживает в Нью-Йорке, хоккеист выступает за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». В этом сезоне нападающий провел 40 игр в чемпионате и успел набрать 45 очков (11+34).

Артемий Панарин родился в Коркино Челябинской области в 1991 году. С хоккеем он познакомился в возрасте 6 лет, когда пришел заниматься в школу «Трактор». В КХЛ же дебютировал в составе подольского «Витязя», а в 2015 году выиграл Кубок Гагарина вместе с питерским СКА.

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