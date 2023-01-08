Жители челябинского села сделали огромного кролика из сена

Высота кролика составила примерно три человеческих роста. Фото: Любимый Златоуст / vk.com

Жители села Челябинской области сделали огромного кролика из сена. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Символ 2023 года появился неподалеку от дороги в селе Демарино Пластовского района. Высота фигуры составляет примерно три человеческих роста.

В этом году южноуральцы активно занялись украшением своих поселков и городов. Кроме символов года можно увидеть и классических Деда Мороза и Снегурочку. Мы собрали фотографии самых интересных экспонатов. Полюбоваться ими можно в нашем материале.

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