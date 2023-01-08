Никаких развлечений: челябинцы пожаловались на отсутствие горок в парке Гагарина

Свето-музыкальный потолок перенесли с Кировки в парк Гагарина. Фото: читатель КП

Жители Челябинска пожаловались на отсутствие развлечений в парке Гагарина. В этом году там поставили свето-музыкальный тоннель, который раньше был на Кировке, и на этом все. Семьи приходят в парк с детьми, берут с собой ледянки, надеясь покататься, но делать это негде. Ни одной горки в парке Гагарина не построили.

— На площади катались, там очереди чуть ли не до дороги. Пришли сюда, а оказалось, что здесь вообще горок нет. Даже не ожидали такого, парк ведь всегда был местом для развлечений, — возмущается мама двух малышей.

Напомним, ледовый городок с горками открыли на площади Революции 28 декабря. В этом году его сделали в морской тематике. А на Кировке установили новый световой потолок, который тянется через всю пешеходную улицу. На такую роскошь потратили 86 млн рублей.

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