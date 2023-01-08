Задержанный мужчина оказался ранее судимым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участковый из Челябинской области в свой выходной выследила подозреваемого в жестоком убийстве. 29 декабря 2022 года мужчина зарезал своего собутыльника в частном доме города Миньяр. После этого строение вспыхнуло, труп с ножевыми ранениями обнаружили пожарные, которые боролись с огнем.

Выяснилось, что убийство совершил ранее судимый 33-летний южноуралец. Его объявили в розыск, и 2 января участковый Алла Драбович увидела подозреваемого на улицах Аши. Несмотря на выходной день, полицейский выследила мужчину и вызвала других сотрудников для задержания.

— Злоумышленник был задержан. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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