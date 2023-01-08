«Трактор» в Челябинске проиграл ЦСКА и снова «вылетел» из зоны плей-офф

«Трактор» в Челябинске проиграл ЦСКА с минимальным счетом 1:2. Фото ХК «Трактор»

В пяти последних матчах «Трактор» сумел одержать четыре победы, и вплотную приблизиться к зоне плей-офф (восьмерке сильнейших команд Восточной конференции чемпионата КХЛ). Однако, сегодня 8 января в матче с одним из лидеров турнира — ЦСКА челябинцы уступили со счетом 1:2 и снова оказались на «дне» турнирной таблицы.

На гол Бурдасова в большинстве (5:3) во втором периоде армейцы ответили двумя результативными бросками в конце второго отрезка матча и в третьем периода (голы — Светлаков, Плотников).

Впереди у «Трактора» трехматчевая выездная серия. 11-го января черно-белые в Ярославле сыграют с «Локомотивом», 13-го в Москве — со «Спартаком», 15-го в Балашихе — с «Витязем». В регулярном чемпионате КХЛ в этом сезоне «Трактор» сыграет еще 19 матчей.

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