Хотела спасти деньги: продавец в Челябинске отдала мошенникам миллион рублей

Продавец думала, что защищает деньги от кражи, а на самом деле переводила их мошенникам Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске аферисты обманули 35-летнюю женщину, которая работает продавцом-кассиром. У горожанки похитили почти 1 млн рублей.

Женщина рассталась с крупной суммой после телефонного звонка. Незнакомец представился сотрудником банка и рассказал, что со счета челябинки кто-то хочет украсть все деньги. Чтобы сохранить сбережения, убеждал собеседник, нужно все перевести на безопасный счет. В реальности таких счетов не существует, но сотрудница магазина поверила аферисту, обналичила все свои сбережения, а потом мелкими переводами переслала мошеннику 970 тыс. рублей.

На отправку денег через банкомат ушло немало времени, но подвох горожанка заподозрила лишь после того, как связь с самозваным сотрудником банка прервалась. Женщина обратилась в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса (мошенничество), — рассказали в региональном ГУ МВД. — Сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие противоправного деяния.

Ранее по подозрению в мошенничестве задержали жителя Копейска, который притворялся старушкой-колдуньей.

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