Какой год – такой и заяц? Жители Миасса высмеяли новый арт-объект на озере Тургояк

Под разным углом. Фото: "Свободный Миасс"/vk.com, мэрия Миасса

В Миассе на городском пляже озера Тургояк установили новую инсталляцию – мраморные цифры 2023 и фигурка зайца. Арт-объект установила компания по производству малых архитектурных форм «0250», которая занималась благоустройством пляжа. Но вот местные жители не преминули посоревноваться в остроумии в соцсетях.

— Норм. Заяц почему дырявый? – задается вопросом в сообществе «Свободный Миасс» во ВКонтакте Никита.

— Это зайце-рыба! Вода же рядом, — отвечает ему Светлана.

— Потому, что в Миассе все охотники, — поддерживает Иван.

— Шляпа в Зазеркалье, — пишет Ринат.

— Показалось, уточка крякнулась, ан нет, заяц обнуленный, — пишет Вячеслав.

— Какой год такой и заяц, да? — смеется Роман.

Но больше всего вопросов вызвали цифры 2023. Они установлены таким образом, что, глядя на них со стороны берега, вместо года видится Е505.

— Это пищевая добавка Е505 (карбонат железа)! – пишет Галина.

— Цифры двоякие. Это номер трассы до Веры, для иногородних, — шутит Евгений.

— Верните мне мой 21-й, — вздыхает другой подписчик.

— По мне так, надо было развернуть цифры, чтоб сверху читалось на фоне озера, — считает Ринат.

А вот Галина задается вопросом, почему цифры не сделали изо льда – ведь их придется менять каждый год, что затратнее. На что собеседники парировали – восемь лет изготавливать нужно будет только одну новую цифру, а потом только менять местами.

Добавим, что в регионе разрабатывают мастер-план туристской территории «Озеро Тургояк» – самого водоема, его берегов, острова Веры.

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