«Желаю вернуться домой»: военнослужащие в зоне спецоперации получили трогательные письма от детей из Магнитогорска

Письма пришли на боевые позиции. Фото: Вежливые люди / Telegram

Военнослужащие из группировки «Отважные», участвующие в спецоперации, получили трогательные письма от школьников из Магнитогорска. В них дети поддерживают солдат и желают им вернуться домой.

– Спасибо тебе, что ты нас защищаешь. Ты очень мужественный. Я желаю тебе вернуться домой, – пишет второклассник Алексей.

Письма военнослужащим пришли на их боевые позиции. Бойцы отмечают – в зоне проведения СВО получать такие весточки особенно трогательно и приятно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru