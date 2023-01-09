Вывоз снега из Челябинска замедлят на время сильных морозов

Подрядчики сосредоточатся на уборке улиц, а вывозом собранного снега займутся после потепления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильный мороз в Челябинске мешает вывозить снежные кучи после уборки дорог. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— В эту ночь снег вывозили, хотя была большая нагрузка на технику, — рассказал вице-мэр. Он добавил, что в ближайшую ночь, по прогнозу, температура воздуха опустится ниже -30 градусов. Погода повлияет на работу дорожников.

— Подрядчикам будем выдавать рекомендации по вывозке снега либо только на конкретных участках, где снег дает осложнения в передвижении по улично-дорожной сети, либо будет сокращение по времени нахождения техники и людей на улицах.

— Тогда продолжаем очистку, а с вывозом будем ориентироваться по температуре, — согласилась мэр Челябинска Наталья Котова. Она подчеркнула, что экстремальный холод в Челябинске прогнозируют во вторник 10 января, а со среды 11 января потеплеет, но пойдет снег.

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