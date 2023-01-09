В Челябинске откроют шесть крещенских купелей

Подготовку начнут за неделю до Крещения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске в январе 2023 года откроют шесть крещенских купелей. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

— На этой неделе начинаем готовиться к крещенским купаниям, которые пройдут с 18 — по 19 января, — рассказал Александр Астахов. — В городе будет организовано шесть мест для купания. Два будут на Шершневском водохранилище, два на озере Смолино и два на Первом озере.

Вице-мэр добавил, что на всех трех водоемах будут дежурить представители экстренных служб.

Напомним, в прошлом году челябинцы окунались в ледяную озерную воду, даже несмотря на предупреждения Роспотребнадзора о ее сомнительной чистоте.

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