Челябинцам объяснили, куда в 2023 году выбрасывать новогодние елки

Вице-мэр попросил челябинцев выносить елки на контейнерные площадки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителям Челябинска порекомендовали выносить ставшие ненужными новогодние елки на мусорные площадки.

— Региональный оператор будет вывозить размещенные на контейнерных площадках деревья, — пообещал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. — А управляющим компаниям дадим поручение мониторить ситуацию и в случае проблем сообщать в управление ЖКХ города.

В Челябинске также проверили места размещения елочных базаров. Например, в Центральном районе 1 января нашли только одну торговую точку, с которой не убрали деревья. Площадку очистили.

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