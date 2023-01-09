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НовостиОбщество9 января 2023 6:19

Челябинцам объяснили, куда в 2023 году выбрасывать новогодние елки

Деревья обещают вывезти вместе с мусором
Елена КОЛЧИНА
Вице-мэр попросил челябинцев выносить елки на контейнерные площадки

Вице-мэр попросил челябинцев выносить елки на контейнерные площадки

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителям Челябинска порекомендовали выносить ставшие ненужными новогодние елки на мусорные площадки.

— Региональный оператор будет вывозить размещенные на контейнерных площадках деревья, — пообещал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. — А управляющим компаниям дадим поручение мониторить ситуацию и в случае проблем сообщать в управление ЖКХ города.

В Челябинске также проверили места размещения елочных базаров. Например, в Центральном районе 1 января нашли только одну торговую точку, с которой не убрали деревья. Площадку очистили.

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