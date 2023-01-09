В Челябинске достроили проблемный детский сад на 120 мест

Детский сад на улице Горького закончили строить с задержкой более, чем на год. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске закончили строительство двух новых детских садов. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по строительству Александр Перемыкин.

— Завершено строительство детского сада на 120 мест по улице Горького, 25А и детского сада 150 мест по улице Шмакова в микрорайоне №55, — рассказал Александр Перемыкин.

Он уточнил, что в городе сейчас продолжают возводить еще пять зданий для детских садов. Строительство идет по графику.

Напомним, детсад на улице Горького в Тракторозаводском районе должны были сдать еще в 2021 году. Но работа затянулась. Детсад на улице Шмакова в 2021 году только начали строить.

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