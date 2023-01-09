В Челябинской области на 36-градусном морозе сломался автобус с 10 пассажирами

Машина встала на 1591 километре дороги Москва-Челябинск. Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области / vk.com

В Ашинском районе Челябинской области на 1591 километре трассы М-5 Москва-Челябинск сломался автобус с 10 пассажирами, направлявшийся из Аши в Кропачево. Неисправность возникла в тормозной системе. Тем временем, температура воздуха на улице была -36 градусов. На помощь прибыли сотрудники ДПС.

– Командир взвода капитан полиции Денис Тухватов и инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Александр Самарин и лейтенант полиции Алексей Агарков, пересадили пассажиров вышедшего из строя транспортного средства в другой попутный автобус, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Челябинской области.

После того, как пассажиры пересели в попутный автобус, Госавтоинспекторы остались с водителем и помогли ему починить тормозную систему. Устранение проблемы заняло два часа, после чего машина отправилась на базу своим ходом.

В Управлении Госавтоинспекции напоминают, что сложные погодные условия оказывают негативное влияние на ситуацию на дороге. Водителей просят быть осторожнее, внимательнее и отказаться от поездок на дальние расстояние на личном транспорте.

Дорожные службы и сотрудники ГАИ приведены в повышенную степень готовности. В случае сложных ситуаций на дороге попросить о помощи можно по номеру 112.

В Челябинской области в ночь с 8 на 9 января температура воздуха опустилась до -43 градусов. Как регион справляется с экстремальными погодными условиями в материале КП-Челябинск.

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